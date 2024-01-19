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Сегодня, 20:50

ПК снова «на коне»: платформа стала самой интересной для разработчиков

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hunt: Showdown.
Фото Crytek

Разработчики выбрали ПК, как самую интересующую платформу среди всех.

The Finals.
Фото Embark Studios

Такой результат опубликовали после опроса в рамках Game Developers Conference — в нем поучаствовало более 3000 представителей индустрии.

The Sims 4.
Фото Electronic Arts

62 % опрошенных выбрали ПК. На втором месте — PlayStation 5 с 41 % голосов, а на третьем Nintendo Switch с 32 % голосов. Участникам опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа, поэтому результаты получились такими.

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