ПК снова «на коне»: платформа стала самой интересной для разработчиков
Разработчики выбрали ПК, как самую интересующую платформу среди всех.
The Finals.
Фото Embark Studios
Такой результат опубликовали после опроса в рамках Game Developers Conference — в нем поучаствовало более 3000 представителей индустрии.
The Sims 4.
Фото Electronic Arts
62 % опрошенных выбрали ПК. На втором месте — PlayStation 5 с 41 % голосов, а на третьем Nintendo Switch с 32 % голосов. Участникам опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа, поэтому результаты получились такими.
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