Питер Паркер уходит в отставку — главным Человеком-пауком в играх Sony станет другой персонаж

Главным героем вселенной «Человека-паука» от Insomniac станет Майлз Моралез — протагонист одноименного дополнения для первой части и один из главных героев сиквела. Сценаристы игры подтвердили, что в «Человеке-пауке 2» Майлз прошел большой путь, и теперь значительная часть ответственности ляжет именно на него.

Вполне вероятно, что это намек на следующую игру серии, протагонистом которой станет уже не Питер Паркер. Также нетрудно предположить, что причиной для такого сдвига стала популярность анимационных фильмов «Через вселенные» и «Паутина вселенных», главным героем которых был именно Моралез.