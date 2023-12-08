Пиратские сайты уже предлагают скачать GTA 6 — лучше этого не делать

Первый трейлер GTA 6 вышел на этой неделе, а игру уже можно скачать в интернете! Точнее, попытаться...

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что наиболее сомнительные ресурсы с пиратским контентом уже вовсю выкладывают репаки GTA 6.

Разумеется, если их скачать, то в самом лучшем случае вы получите какой-то другой проект, а вместе с ним и кучу вирусов. GTA 6 выйдет только в 2025-м.