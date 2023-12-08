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Сегодня, 21:10

Пиратские сайты уже предлагают скачать GTA 6 — лучше этого не делать

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Первый трейлер GTA 6 вышел на этой неделе, а игру уже можно скачать в интернете! Точнее, попытаться...

GTA 6. «Джокер» из трейлера GTA 6 может подать на Rockstar в суд

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что наиболее сомнительные ресурсы с пиратским контентом уже вовсю выкладывают репаки GTA 6.

Разумеется, если их скачать, то в самом лучшем случае вы получите какой-то другой проект, а вместе с ним и кучу вирусов. GTA 6 выйдет только в 2025-м.

Источник: TG-канал Steam Community
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