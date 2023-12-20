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Pioner от российских разработчиков может уделать S.T.A.L.K.E.R. 2 — что показали в новом трейлере

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Pioner.
Фото GFA Games

Российская студия GFA Games поделилась большим трейлером PIONER — это ММО-шутер в сеттинге постапокалиптического СССР.

Действие игры развернется на Тартарусе — изолированном острове, пораженном техногенной аварии.

В игре будет полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделенный на регионы различных размеров. Игрокам (в одиночку или вместе с друзьями) предстоит исследовать «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.

Релиз Pioner состоится до конца 2024 года. Многие игроки считают, что игра от российской студии составит конкуренцию S.T.A.L.K.E.R. 2.

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