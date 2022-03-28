Phoenix Gaming победили IG Vitality в матче второго дивизиона DPC лиги Китая

В рамках второго дивизиона DPC лиги Китая прошло два матча. IG Vitality уступили Phoenix Gaming со счетом 1:2, а Aster. Aries победили YBB Gaming (2:0).

Оба матча были проведены между слабейшими коллективами дивизиона. В дальнейшем результаты этих игр решат, кто покинет лигу.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая стартовали 14 марта и продлятся по 22 апреля. Восемь коллективов разыграют 75 тысяч долларов и два слота в первом дивизионе лиги на следующий сезон.