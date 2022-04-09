PGL запретили Virtus.Pro и Gambit участвовать на PGL Antwerp Major 2022

Турнирный оператор PGL сообщил о том что российские клубы Gambit и Virtus Pro не смогут принять участие в RMR турнирах и PGL Antwerp Major 2022.

Самим игрокам позволено участвовать на турнирах RMR-серии и мейджоре под нейтральным тегом и флагом.

Заявление PGL коснулось только Virtus.Pro и Gambit, каких-то комментариев по запрету участия Team Spirit и Entropiq организация не оставила.

Ранее Сергей «Ax1le» Рыхторов — игрок состава Gambit по CS:GO в одном из своих интервью говорил что на мажоре Gambit будут выступать под собственным тегом.

PGL — румынский турнирный оператор. PGL наиболее известна организацией киберспортивных мероприятий по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.