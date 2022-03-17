PGL проведет мейджор-турнир по Dota 2 в Арлингтоне

PGL проведет мейджор-турнир по Dota 2 с 4 по 14 августа в Арлингтоне (США). Об этом турнирный оператор сообщил на своем официальном сайте.

Турнир будет проходить со зрителями на Esports Stadium Arlington, который вмещает 2,5 тысячи человек.

В турнире будут участвовать 18 команд, которые разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и слоты на главный турнир по Dota 2 The International.

Это будет второй мейджор-турнир сезона. Первый был ранее анонсирован ESL, он пройдет в Стокгольме с 12 по 22 мая.