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Сегодня, 16:05

PGL проведет мейджор-турнир по Dota 2 в Арлингтоне

Игорь Константинов
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PGL проведет мейджор-турнир по Dota 2 в Арлингтоне.

PGL проведет мейджор-турнир по Dota 2 с 4 по 14 августа в Арлингтоне (США). Об этом турнирный оператор сообщил на своем официальном сайте.

Турнир будет проходить со зрителями на Esports Stadium Arlington, который вмещает 2,5 тысячи человек.

В турнире будут участвовать 18 команд, которые разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и слоты на главный турнир по Dota 2 The International.

Это будет второй мейджор-турнир сезона. Первый был ранее анонсирован ESL, он пройдет в Стокгольме с 12 по 22 мая.

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