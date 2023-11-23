Первый трейлер GTA 6 покажут на день раньше The Game Awards 2023 — ролик уже залит на серверы Rockstar

Rockstar в очередной раз решили обмануть ожидания геймеров — трейлер игры может выйти раньше планируемого времени.

Как сообщает инсайдер, ролик уже залит на серверы Rockstar и выйдет 6 декабря (а не 7, как было заявлено раньше) в 18.00-19.00 по московскому времени.

Ранее о том, что трейлер игры покажут на The Game Awards 2023 рассказал Джейсон Шрайер — позже игроки обвиняли его в том, что он испортил сюрприз геймерам.