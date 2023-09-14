Первые оценки Mortal Kombat 1 — журналистам и критикам понравилась игра

Начали появляться первые обзоры на Mortal Kombat 1. И если судить по ним, то игра вышла очень даже неплохой — на момент написания новости оценка на Metacritic держится на отметке 85 из 100. Впрочем, пока вышло только несколько обзоров — в дальнейшем их будет больше и оценка может поменяться.

Больше всего, 100 баллов из 100, поставило издание Gaming Age, назвав Mortal Kombat 1 «прекрасным отполированным произведением искусства, привносящим примечательные инновации в долгоживущую франшизу».

Меньше всего, 70 из 100 баллов, поставили журналисты Screenrant, заметив, что в игре слишком мало новых идей и персонажей.