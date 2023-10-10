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Сегодня, 21:22

Первую часть «Ведьмака» можно забрать бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Witcher.
Фото CD Projekt Red

Магазин GOG проводит бесплатную раздачу первой части The Witcher.

The Witcher.
Фото CD Projekt Red

Чтобы получить расширенное издание игры, нужно:

1. Завести учетную запись GOG и загрузить приложение GOG Galaxy;
2. Начать установку бесплатной карточной игры Гвинт: Ведьмак;
3. Перейти на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт;
4. Подписаться на рассылку новостей и перейти по доступной ссылке на страницу The Witcher — Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.

После этого игра появится в вашей библиотеке GOG Galaxy.

Первая часть The Witcher вышла в 2007 году эксклюзивно для ПК. Начало игровых похождений Геральта получило теплые оценки от критиков и игроков.

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