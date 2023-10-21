Персонажи Mass Effect 4 будут очень реалистичными — спасибо Unreal Engine 5
Как известно, следующая часть Mass Effect будет работать на Unreal Engine 5 — и, похоже, разработчики собираются задействовать один из самых мощных инструментов для этого движка. По крайней мере, на это намекнул исполнительный продюсер Bioware Майкл Гэмбл.
Речь идет о технологии MetaHumans, которая позволяет создавать фотореалистичных и готовых к анимированию персонажей быстро икачественно. Вспоминая проблемы с лицевой анимацией в Mass Effect: Andromeda, это нововведение не будет лишним!
Никакой информации о дате выхода Mass Effect 4 сейчас нет.
Источник: TG-канал Epic Games Store
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