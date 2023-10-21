Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:10

Персонажи Mass Effect 4 будут очень реалистичными — спасибо Unreal Engine 5

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Next Mass Effect.
Фото Bioware

Как известно, следующая часть Mass Effect будет работать на Unreal Engine 5 — и, похоже, разработчики собираются задействовать один из самых мощных инструментов для этого движка. По крайней мере, на это намекнул исполнительный продюсер Bioware Майкл Гэмбл.


Речь идет о технологии MetaHumans, которая позволяет создавать фотореалистичных и готовых к анимированию персонажей быстро икачественно. Вспоминая проблемы с лицевой анимацией в Mass Effect: Andromeda, это нововведение не будет лишним!

Mass Effect: Andromeda. Mass Effect 4 возвращается к корням — в игре не будет открытого мира

Никакой информации о дате выхода Mass Effect 4 сейчас нет.

Источник: TG-канал Epic Games Store
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Туктамышева смотрела «Гран-при» в Омске от бортика — и решила запить пивом. Фото с турнира
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Valorant появится новый персонаж — его «ульта» напоминает о Legion Commander из Dota 2
Новости
RSS RSS
Все новости