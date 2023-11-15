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Сегодня, 13:55

Персонажи из GTA 6 смогут изменяться с возрастом — в игре будет система старения

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото peakpx.com

В GTA 6 может появиться система старения — об этом стало известно из слухов.

Помимо возраста у них будет меняться внешность и прическа. Волосы на голове героев будут седеть, а на лице со временем начнут проявляться морщины.

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Трейлер игры обещают показать в декабре. Возможно, это произойдет на церемонии The Game Awards, на которой, помимо анонсов новых проектов, назовут игру-победительницу в номинации «Игра года».

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