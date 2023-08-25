Персонажа в Mortal Kombat 1 озвучит харизматичный рестлер — он известен по мемам и фильмам

Миротворец из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и одноименного сериала появится в Mortal Kombat 1 с первым дополнительным набором бойцов — и озвучивать его будет Джон Сина, исполнявший эту роль на экранах.

Актер и рестлер, в свое время он стал героем множества мемов, обычно включающих в себя нарезку с выкриком «ЕГО ИМЯ — ДЖОН СИНА!»

А вот будут ли озвучивать своих персонажей Энтони Старр (Хоумлендер из «Пацанов») и Дж. К. Симмонс (Омни-мэн из «Неуязвимого») — пока неизвестно.