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Сегодня, 20:12

Персонажа в Mortal Kombat 1 озвучит харизматичный рестлер — он известен по мемам и фильмам

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Миротворец из Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Миротворец из сериала HBO.
Фото HBO
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Миротворец из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и одноименного сериала появится в Mortal Kombat 1 с первым дополнительным набором бойцов — и озвучивать его будет Джон Сина, исполнявший эту роль на экранах.

Актер и рестлер, в свое время он стал героем множества мемов, обычно включающих в себя нарезку с выкриком «ЕГО ИМЯ — ДЖОН СИНА!»

А вот будут ли озвучивать своих персонажей Энтони Старр (Хоумлендер из «Пацанов») и Дж. К. Симмонс (Омни-мэн из «Неуязвимого») — пока неизвестно.

Источник: DTF
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