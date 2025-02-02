На ТВ упомянули советские корни нейросети DeepSeek — это была новость «Панорамы»

Нашумевшая китайская нейросеть DeepSeek была разработана на основе советского алгоритма 80-х годов — такую новость выпустило ИА «Панорама».

Как хорошо знают практически все, «Панорама» — это пародийное издание, в котором нет реальных новостей.



Увы, об этом не знали сотрудники одного из федеральных телеканалов — и, ничтоже сумняшеся, упомянули «интересный факт» в сюжете о DeepSeek. Теперь ролик с этим расходится по Интернету, вызывая у пользователей улыбку.