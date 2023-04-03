PARI представила интерактивную платформу PARI Pass

Букмекерская компания PARI представила интерактивную платформу PARI Pass, созданную специально для фанатов киберспорта. Теперь можно выполнять задания, искать пасхалки, участвовать в викторинах и получать за это баллы, которые обмениваются на гарантированные призы. Самые успешные игроки могут побороться за VIP-билет на мейджор по CS:GO. Он пройдет в мае в Париже.

На странице PARI Pass геймеров ждут десятки заданий, которые будут постоянно обновляться. За их выполнение пользователь будет получать PARI Коины — их можно обменять на скины и наклейки из CS:GO, крутые вещи из Dota 2 или фрибеты.

В PARI Pass также будут задания, связанные с крупными киберспортивными чемпионатами. В период топовых турниров там появятся новые интерактивные развлечения и челленджи.

Пользователь сможет отслеживать свою активность в PARI Pass в личном профиле. Там можно найти раздел с памятными достижениями за прогресс в боевом пропуске и удачно выполненные задачи, а также рейтинговую систему — ладдер всех участников PARI Pass.