Парень собрал ПК внутри автомобильной шины — на сборку ушло 360 тысяч рублей

Западный тиктокер собрали из автомобильной шины корпус для ПК.

Для своей задумки парень решил использовать процессор AMD Threadripper за 225 тысяч рублей и видеокарту RTX 4070 — ему она обошлась в 85 тысяч рублей.

Аккуратности парню все же стоит поучиться — все железо буквально торчит наружу, совсем не защищается от пыли или постороннего вмешательства. Но свою не самую адекватную идею парень все же смог осуществить.