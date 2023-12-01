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Сегодня, 22:02

Парень собрал ПК внутри автомобильной шины — на сборку ушло 360 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Западный тиктокер собрали из автомобильной шины корпус для ПК.

Для своей задумки парень решил использовать процессор AMD Threadripper за 225 тысяч рублей и видеокарту RTX 4070 — ему она обошлась в 85 тысяч рублей.

Аккуратности парню все же стоит поучиться — все железо буквально торчит наружу, совсем не защищается от пыли или постороннего вмешательства. Но свою не самую адекватную идею парень все же смог осуществить.

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