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Парень сделал огромную бумажную модель главного героя из GTA 4 — Нико Беллик возвышается на 9 метров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 4.
Фото Rockstar Games

Один из пользователей Reddit занимается очень странным хобби — парень строит огромные статуэтки персонажей из бумаги и картона.

Энтузиаст и бумажные модели.
Фото Reddit

На этот раз парень решил не мелочиться и построить девятиметровую модель Нико Беллика из GTA 4.

Энтузиаст и бумажные модели.
Фото Reddit

До этого парень прославился в соцсетях тем, что делал масштабные инсталляции по игре Genshin Impact

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