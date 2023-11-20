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Сегодня, 14:57

Парень пересобрал PlayStation 5 в стационарный ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation 5.
Фото Sony

Пользователь Reddit поделился своей уникальной сборкой PS5 — парень вытащил из корпуса приставки все железо и поместил его в системный блок ПК.

PlayStation 5 внутри системного блока от ПК.
Фото Reddit

Также парень добавил к своей консоли водное охлаждение и подсветку внутри системного корпуса. Он добавил, что благодаря такой сборке, его консоль практически полностью перестала шуметь и получила индивидуальный дизайн, которого нет ни у кого.

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