Парень пересобрал PlayStation 5 в стационарный ПК

Пользователь Reddit поделился своей уникальной сборкой PS5 — парень вытащил из корпуса приставки все железо и поместил его в системный блок ПК.

PlayStation 5 внутри системного блока от ПК. Фото Reddit

Также парень добавил к своей консоли водное охлаждение и подсветку внутри системного корпуса. Он добавил, что благодаря такой сборке, его консоль практически полностью перестала шуметь и получила индивидуальный дизайн, которого нет ни у кого.