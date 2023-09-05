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Парень 7 лет строил Хогвартс в Майнкрафте — результат удивил геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Minecraft.
Фото Mojang

Пользователь Reddit воссоздал замок Хогвартс в игре Minecraft. На постройку ушло около семи лет.

Minecraft.
Фото Mojang

Масштаб очень удивил геймеров — за это время парень успел обустроить здание изнутри, а также возвести на территории поле для квиддича и другие объекты, знакомые фанатам вселенной.

Minecraft.
Фото Mojang

По словам геймера, ему предстоит еще много работы. Он пообещал, что выложит проект в открытый доступ, как только тот будет завершен.

Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке

Ранее стало известно, что в разработке находится продолжение Hogwarts Legacy. Точной даты релиза, равно как и других подробностей о игре, пока нет.

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