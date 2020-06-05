Paradox Interactive отложила стрим с анонсами из?за акций протеста в США

Студия Paradox Interactive перенесла стрим, на котором должна была поделиться подробностями о новых играх. Компания приняла это решение из-за антирасистских выступлений в США: Paradox хочет, чтобы «сейчас были услышаны другие голоса».

«Мы решили отложить Paradox Insider, — говорится в заявлении. — Сейчас есть более важные голоса, которые должны быть услышаны, мы бы хотели, чтобы внимание было сосредоточено на них. Детали об Insider и то, как можно помочь, мы сообщим позднее».

Стрим Paradox Insider должен был пройти в ближайшие выходные в рамках онлайн-фестиваля Guerrilla Collective. Ранее IGN перенесла на 8 июня стрим Summer of Gaming, который также был частью Guerrilla.

На фоне протестных акций также был отложен стрим PlayStation 5 от Sony, PC Gaming Show от портала PC Gamer и Night City Wire, на котором должна была состояться презентация Cyberpunk 2077.