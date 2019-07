Панк-группа Refused записала саундтрек для Cyberpunk 2077

Refused станет прообразом музыкальной группы Samurai в Cyberpunk 2077. Шведские панки вместе с композиторами из CD Projekt RED записали полноценный EP, который станет саундтреком игры.

Один из треков, Chippin' In, прозвучал в конце трейлера, который разработчики показали во время выставки E3. Песня также появилась на большинстве музыкальных стриминговых платформ.

Группа Refused была основана в 1991 году в Швеции. Коллектив выпустил шесть студийных альбомов, девять EP и две компиляции. Альбом 1998 года The Shape of Punk to Come признавался музыкальными критиками одним из самых влиятельных за всю историю рок-музыки.