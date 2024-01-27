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Сегодня, 13:55

Palworld стала абсолютным лидером в русском Xbox Game Pass — во что еще играют наши геймеры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Palworld.
Фото Pocket Pair

Palworld не теряет волну популярности — игра стала абсолютным лидером в нескольких странах, включая Россию.

Resident Evil 2.
Фото Capcom

В подписочном сервисе от Microsoft среди российских геймеров также лидируют Resident Evil 2 и Hell Let Loose. На четвертом и пятом месте расположились проекты от Ubisoft — Assassin's Creed: Valhalla и Far Cry 6.

Far Cry 6.
Фото Ubisoft

Недавно разработчики из Pocket Pair рассказали, что Palworld разошлась тиражом в 8 миллионов копий и эта цифра продолжает расти.

Palworld. Как и где скачать Palworld на ПК и Xbox — эта игра сейчас самая популярная в Стиме

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