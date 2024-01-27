Palworld стала абсолютным лидером в русском Xbox Game Pass — во что еще играют наши геймеры

Palworld не теряет волну популярности — игра стала абсолютным лидером в нескольких странах, включая Россию.

Resident Evil 2. Фото Capcom

В подписочном сервисе от Microsoft среди российских геймеров также лидируют Resident Evil 2 и Hell Let Loose. На четвертом и пятом месте расположились проекты от Ubisoft — Assassin's Creed: Valhalla и Far Cry 6.

Far Cry 6. Фото Ubisoft

Недавно разработчики из Pocket Pair рассказали, что Palworld разошлась тиражом в 8 миллионов копий и эта цифра продолжает расти.