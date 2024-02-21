Pacific Drive очень порадовала критиков — почему игру стоит попробовать

Критики очень высоко оценили новый survival с автомобилями Pacific Drive.

Pacific Drive. Фото Ironwood Studios

Ключевой особенностью Pacific Drive, которая выгодно выделяется на фоне похожих игр, является вождение автомобиля. Транспорт нужно постоянно улучшать, чинить и следить за его исправностью.

Также критики высоко оценили дизайн, саундтрек и сеттинг проекта. Единственный минус Pacific Drive — высокая сложность, которая очень сильно тормозит геймплей. Релиз игры уже 22 февраля. Игра доступна на российских аккаунтах Steam и стоит 1799 рублей.