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Сегодня, 15:29

Overwatch 2 от Blizzard признана худшей игрой в истории Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Overwatch 2.
Фото Steam250
Скриншот.
Фото steam250.com/bottom100
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Релиз Overwatch 2 продолжает бить все отрицательные рекорды — всего за один день релиза игра стала худшей из всей библиотеки Steam за все время.

Командный шутер от Blizzard умудрился с отрывом «обогнать» как все ранее ненавистные геймерами проекты, так и совсем нишевые проекты по типу бесплатной китайской карточной игры War of the Three Kingdoms.

Скриншот.
Фото steam250.com/bottom100

Ненависть игроков нельзя назвать безосновательной. Overwatch 2 ругают за отсутствие контента, обилие доната и обман ожиданий геймеров.

Overwatch 2 . Геймеры разгромили Overwatch 2 в Steam — у игры почти 30 тысяч негативных обзоров

Релиз командного шутера состоялся 4 октября 2022 года. Игра бесплатно доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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