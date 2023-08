Overwatch 2 от Blizzard признана худшей игрой в истории Steam

Релиз Overwatch 2 продолжает бить все отрицательные рекорды — всего за один день релиза игра стала худшей из всей библиотеки Steam за все время.

Командный шутер от Blizzard умудрился с отрывом «обогнать» как все ранее ненавистные геймерами проекты, так и совсем нишевые проекты по типу бесплатной китайской карточной игры War of the Three Kingdoms.

Скриншот. Фото steam250.com/bottom100

Ненависть игроков нельзя назвать безосновательной. Overwatch 2 ругают за отсутствие контента, обилие доната и обман ожиданий геймеров.

Релиз командного шутера состоялся 4 октября 2022 года. Игра бесплатно доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.