Overwatch 2 достиг стадии закрытого бета-тестирования

Отличная возможность для всех фанатов серии принять участие в закрытом бета-тесте командного шутера Overwatch 2. О начале приема заявок на закрытый бета-тест было сообщено на официальном сайте игры. Тест коснется конкретно PvP составляющей игры и только обладателей ПК.

Стартует ЗБТ 26 апреля. Сколько оно продлится — пока неизвестно, но помимо этого было сообщено о больших нововведениях, а именно о новом герое-бойце: Соджорн, новом режиме: «Натиск», сетевых матчах 5 на 5, изменениях героев и 4 новых поля боя.

(Гэсэр Галсанов)