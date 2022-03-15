OverDrive: состав Gambit по CS:GO выставлен на трансфер

По слухам, состав по CS:GO киберспортивной компании Gambit Esports выставлен на трансфер. Официально эта информация еще не подтверждена, инсайдер Алексей «OverDrive» Бирюков, также не сопроводил свое заявление указом причин.

Ранее схожими слухами делился комментатор Виталий «v1lat» Волочай на счет оттока спонсоров из клуба, однако, на сайте Gambit официальными партнёрами клуба до сих пор значатся МТС, её стриминговый сервис WASD, Herbalife Nutrition, крипто-компании EXMO и Nervos, а также киберспортивный аналитический ресурс Abios.

На текущем турнире ESL Pro League S15 команда будет выступать с тегом «Players». Они встретятся с американской командой Party Astronauts.

О смене тега сообщалось ранее в Twitter-аккаунте турнирного оператора ESL.