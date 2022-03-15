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Сегодня, 18:37

OverDrive: состав Gambit по CS:GO выставлен на трансфер

Читать «СЭ» в
Gambit по CS:GO.

По слухам, состав по CS:GO киберспортивной компании Gambit Esports выставлен на трансфер. Официально эта информация еще не подтверждена, инсайдер Алексей «OverDrive» Бирюков, также не сопроводил свое заявление указом причин.

Ранее схожими слухами делился комментатор Виталий «v1lat» Волочай на счет оттока спонсоров из клуба, однако, на сайте Gambit официальными партнёрами клуба до сих пор значатся МТС, её стриминговый сервис WASD, Herbalife Nutrition, крипто-компании EXMO и Nervos, а также киберспортивный аналитический ресурс Abios.

На текущем турнире ESL Pro League S15 команда будет выступать с тегом «Players». Они встретятся с американской командой Party Astronauts.

О смене тега сообщалось ранее в Twitter-аккаунте турнирного оператора ESL.

Состав Gambit Esports по&nbsp;CS:GO сыграет на&nbsp;ESL Pro League Season 15 под другим названием, сообщает турнирный оператор ESL на&nbsp;своей официальное странице в&nbsp;Twitter. Состав Gambit Esports по CS:GO сыграет на ESL Pro League Season 15 под тегом «Players»

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