Outsiders побеждают Sprout на групповой стадии ESL Pro League

В субботу, 19 марта, российский состав по CS:GO Outsiders провел матч с eвропейскими Sprout в рамках матчей группы b ESL Pro League season 15.

Несмотря на статус явного фаворита Outsiders проиграли первую карту Vertigo со счетом (17-19), которую коллектив Sprout выбрал как свою.

На второй карте Outsiders одержали уверенную победу со счетом (16-8), отдав всего один раунд противнику во второй половине.

Третья карта Dust 2 не оставила никаких сомнений и была закончена победой outsiders со счетом 16-14.