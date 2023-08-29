Отдельная палатка, совместный сон и обнимашки — чего не хватает фанатам Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 — одна из самых успешных игр своего жанра, но это не значит, что в ней идеально все. И речь не всегда идет о багах или вырезанном контенте.

Пользователи Reddit заметили, что в игре не хватает романтических действий. Недостаточно заниматься с персонажем сексом — хочется еще держаться за руки, обнимать его и засыпать вместе!

Последний пункт особенно важен, потому что он привел к дискуссии о лагере главного героя. Игроки вспомнили, что свои палатки есть у всех персонажей, кроме протагониста, и что привилегией спать у костра обладают только его сопартийцы.