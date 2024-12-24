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«Это какой-то абсурд» — Мизулина встала на защиту WhatsApp

Евгения Воскресенская
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Фото Екатерины Мизулиной, Telegram

Екатерина Мизулина разделила взволнованность россиян по поводу возможной блокировки WhatsApp*. Директор Лиги безопасного интернета призналась, что не видит достойной замены мессенджеру и пользуется им постоянно, хоть и не является его горячей поклонницей.

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«Это все уже какой-то абсурд», — поделилась Мизулина в своем Telegram-канале. Она заметила, что заявления разных депутатов противоречат друг другу: WhatsApp* то собираются блокировать, то нет. И добавила, обращаясь к представителям власти: «Если не планируется никаких действий, то зачем делать столь безответственные заявления?»

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России.

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