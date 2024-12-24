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Отделается штрафами: депутат Горелкин не верит в блокировку WhatsApp

Евгения Воскресенская
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Фото Антона Горелкина, Telegram

Депутат Антон Горелкин решил остудить пыл тех, кто уже поставил на WhatsApp* крест. В Telegram-канале он поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

«Лично я, учитывая популярность WhatsApp* в России, не верю в его скорую блокировку», — заявил он.

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Горелкин посетовал на журналистов, которые поспешили связать включение мессенджера в реестр ОРИ (организаторов распространения информации) и возможный запрет WhatsApp*. Если сервис продолжит нарушать российское законодательство, он получит еще несколько штрафов, но не более того, уверен депутат.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России.

Источник: TG-канал Антона Горелкина
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