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Отдачу в Counter-Strike 2 сравнили с CS:GO — стрелять стало проще

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Результаты тестирования АК-47.

Стало известно, как именно поменялась отдача в Counter-Strike 2 по сравнению с Global Offensive. Оказалось, что значительная часть популярных «стволов» стала смещаться меньше. Так, АК-47 стал смещаться по вертикали на 5,89% меньше, а по горизонтали — на 3.23%.

Результаты тестирования АК-47.

В сумме этот показатель составляет 8,93% и примерно в этом же диапазоне поменялось остальное оружие:

Источник: TG-канал
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