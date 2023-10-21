Отдачу в Counter-Strike 2 сравнили с CS:GO — стрелять стало проще

Стало известно, как именно поменялась отдача в Counter-Strike 2 по сравнению с Global Offensive. Оказалось, что значительная часть популярных «стволов» стала смещаться меньше. Так, АК-47 стал смещаться по вертикали на 5,89% меньше, а по горизонтали — на 3.23%.

Результаты тестирования АК-47.

В сумме этот показатель составляет 8,93% — и примерно в этом же диапазоне поменялось остальное оружие: