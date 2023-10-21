Отдачу в Counter-Strike 2 сравнили с CS:GO — стрелять стало проще
Стало известно, как именно поменялась отдача в Counter-Strike 2 по сравнению с Global Offensive. Оказалось, что значительная часть популярных «стволов» стала смещаться меньше. Так, АК-47 стал смещаться по вертикали на 5,89% меньше, а по горизонтали — на 3.23%.
Результаты тестирования АК-47.
В сумме этот показатель составляет 8,93% — и примерно в этом же диапазоне поменялось остальное оружие:
- M4A4 — 8,01%
- M4A1-S — 8,56%
- SG556 — 10,43%
- AUG — 9,19%
- Galil — 10,43%
- FAMAS — 9,59%
- MP5-SD — 9,18%
- UMP-45 — 8,72%
- P90 — 7,62%
- MP7 — 9,18%
- MP9 — 9,91%
- P90 — 7,62%
Источник: TG-канал
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