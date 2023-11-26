От Marvel до Devil May Cry — на Unreal Engine 5 создали ролик с героями разных франшиз

Дизайнер Феоктист Алексеев, более известный под ником Designbyfeo, создал целую мультивселенную, где сталкиваются герои и злодеи из разных франшиз.

В первом видео главный герой мультфильма «Корпорация монстров» идет по территории ангара, где встречает множество мирно общающихся друг с другом антагонистов — от Чужого и Джаббы Хатта до какодемона из DOOM. Их всех приводит в ужас внезапное появление Геральта из Ривии.

Второе видео сделано уже от лица героев, и в нем к борьбе с монстрами готовятся протагонисты — от Данте из Devil May Cry до Айзека из Dead Space.

Создать все это дизайнеру помог движок Unreal Engine 5.