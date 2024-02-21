От каких приложений быстрее всего садится смартфон — в списке YouTube, TikTok и Snapchat

Издание MySmartPrice составило список приложений, которые больше всего потребляют заряд аккумулятора.

TikTok. Фото ByteDance

Среди мессенджеров больше всего потребляют SMS для Android, Messenger для iOS и Snapchat. В категории приложений для просмотра видеороликов и кино самыми «энергопотребляемыми» стали YouTube Shorts, TikTok, Snapchat Spotlight, Amazon Prime Video, YouTube, Disney и Netflix.

Главные факторы, влияющие на разряд батареи: постоянный поиск сети, различная фоновая активность, частые уведомления и активные службы геолокации, в том числе GPS.