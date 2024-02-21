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21 февраля, 17:35

От каких приложений быстрее всего садится смартфон — в списке YouTube, TikTok и Snapchat

Владислав Шалганов
Корреспондент
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YouTube.
Фото Google

Издание MySmartPrice составило список приложений, которые больше всего потребляют заряд аккумулятора.

TikTok.
Фото ByteDance

Среди мессенджеров больше всего потребляют SMS для Android, Messenger для iOS и Snapchat. В категории приложений для просмотра видеороликов и кино самыми «энергопотребляемыми» стали YouTube Shorts, TikTok, Snapchat Spotlight, Amazon Prime Video, YouTube, Disney и Netflix.

Главные факторы, влияющие на разряд батареи: постоянный поиск сети, различная фоновая активность, частые уведомления и активные службы геолокации, в том числе GPS.

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