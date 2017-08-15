Основатель Na`Vi создаст криптовалюту для продажи игровых предметов

Основатель украинской организации Natus Vincere Александр "ZeroGravity" Кохановский создаст блокчейн-площадку для продажи и покупки игровых предметов. Dmarket позволит пользователям совершать операции между различными игровыми платформами. Для этого будет создана специальная криптовалюта – Dmarket Token. Ее можно будет обменивать на другие популярные криптовалюты BitCoin и Etherium. Запуск площадки намечен на начало следующего года.

Александр Кохановский занимал должность генерального директора "Рожденных побеждать" с момента основания организации в 2009 году. Он покинул свой пост 25 января 2017 года, но остался в совете директоров. Его место занял Евгений Золотарев.