Организаторы Warcraft 3 Nations League дисквалифицировали сборную Турции. Причиной стала подмена игрока — за коллектив выступал испанец «ToRReNtE», хотя к участию допускаются составы с представителями только одной страны.

О нарушении правил стало известно после двух матчей отборочных — «ToRReNtE» зарегистрировался на соревнование под турецким флагом и ником «Taner». Как только организаторы об этом узнали, они аннулировали результаты матчей Турции против Боснии и Герцеговины и Болгарии, а также навсегда запретили менеджеру турецкой сборной участвовать в турнирах серии W3NL.

Warcraft 3 Nations League проходит с 22 сентября по 31 декабря в онлайне. На текущий момент участники играют квалификации, в которых определятся обладатели слотов в групповом этапе. Инвайты в эту стадию получили сборные России, Германии, США, Франции, Швеции и Канады. Минимальный призовой фонд турнира составляет тысячу евро — он пополняется за счет пожертвований фанатов.