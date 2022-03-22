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Сегодня, 14:04

Организаторы GDC аннулируют билеты разработчиков из России

Пьеретта АРКАН
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Организаторы GDC аннулируют билеты разработчиков из России.

Организаторы выставки решили отменить регистрации россиян и вернуть им деньги за билеты.

Официально материнская компания Informa свою позицию по этому вопросу не заявила, но представители PR-агентства, которое занимается продвижением GDC, поделились распоряжением с изданием App2Top.

Точного количества отмененных билетов пока нет.

Конференция Game Developers Conference 2022 — одно из крупнейших ежегодных мероприятий для профессиональных разработчиков компьютерных игр, проходит с 21 по 25 марта в Сан-Франциско.

Источник: https://app2top.ru/conferences/gdc-ofitsial-no-podtverdila-chto-ofitsial-no-otkazy-vaet-v-uchastii-delegatam-iz-rossii-197440.html
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