Организаторы GDC аннулируют билеты разработчиков из России

Организаторы выставки решили отменить регистрации россиян и вернуть им деньги за билеты.

Официально материнская компания Informa свою позицию по этому вопросу не заявила, но представители PR-агентства, которое занимается продвижением GDC, поделились распоряжением с изданием App2Top.

Точного количества отмененных билетов пока нет.

Конференция Game Developers Conference 2022 — одно из крупнейших ежегодных мероприятий для профессиональных разработчиков компьютерных игр, проходит с 21 по 25 марта в Сан-Франциско.