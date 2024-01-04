Опубликованы новые скриншоты Marvel's Wolverine

Утечка данных из студии Insomniac продолжает радовать игроков материалами по находящейся в разработке «Россомахе».

Теперь же в широкий доступ попали не предназначающиеся для широкой публики скриншоты локаций. Надо сказать, что выглядят они весьма атмосферно.

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games

Фото Insomniac Games