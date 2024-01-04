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4 января, 23:35

Опубликованы новые скриншоты Marvel's Wolverine

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Insomniac Games

Утечка данных из студии Insomniac продолжает радовать игроков материалами по находящейся в разработке «Россомахе».

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Теперь же в широкий доступ попали не предназначающиеся для широкой публики скриншоты локаций. Надо сказать, что выглядят они весьма атмосферно.

Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Фото Insomniac Games
Источник: TG-канал hypervawe
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