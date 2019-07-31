Определился состав сборной России на Overwatch World Cup

Комитет сборной России по Overwatch назвал игроков, которые представят страну на чемпионате мира. В ростер вошли семь человек, включая одного запасного. Все они уже представляли РФ на прошлых чемпионатах серии.

Среди участников сборной оказались два представителя Overwatch League — Георгий "ShaDowBurn" Гуща (Paris Eternal) и Илья "NLaaeR" Коппалов (Atlanta Reign), а также игрок Overwatch Contenders Илья "txao" Макаров (HSL Esports). Отбор участников в команду прошел в два этапа, открытый состоялся в конце июня, а закрытый — в июле.

Чемпионат мира по Overwatch 2019 примет выставка BlizzCon в США. Первые матчи стартуют 1 ноября. В апреле Blizzard Entertainment рассказала о новых правилах турнира.

Состав сборной России: Денис "Tonic" Рулев, Илья txao Макаров, Георгий "ShaDowBurn" Гуща, Илья "NLaaeR" Коппалов, Александр "Mayn" Мухин, Андрей "Engh" Шолохов, Рубен "Rubikon" Зурабян (запасной).