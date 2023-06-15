Определился «посев» в сетке плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE

Матчи плей-офф турнира пройдут в LAN формате на киберарене Colizeum Шелепиха c 16 по 18 июня.

Сетка плей-офф определялась по итогам групповой стадии, которая прошла 12-13 июня в режиме онлайн. В первый день LAN-турнира пройдут матчи нижней сетки. Сначала Wawa сразятся с Barhatnye Tyagi. Победитель этой пары выйдет на HIGH-FIVE. Во втором матче нижней сетки Cookie Cutter Butter поборются с Hold S за право сыграть с NALANE за выход в гранд-финал.

Гранд-финал FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет 18 июня. Все матчи турнира проходят в формате BO3.