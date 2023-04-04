Определились все участники ESL One Berlin Major 2023

18 команд выступят на ESL One Berlin Major 2023.

Больше всего представителей будет у Западной Европы и Китая — по четыре команды от обоих регионов. На ESL One Berlin Major 2023 также выступят по три коллектива от Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а также по два от Северной и Южной Америки. Матчи первого дивизиона DPC 2023: S2 для Западной Европы еще не завершились из-за тай-брейков, однако результаты этих встреч не повлияют на распределение слотов на мейджоре.

ESL One Berlin Major 2023 пройдет с 26 апреля по 7 мая. Участники чемпионата разыграют $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC, при этом призы получат только команды, который попадут в топ-8 соревнования.