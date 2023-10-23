Определились восемь финалистов The International 2023 — игры продолжатся 27 октября

Закончился очередной этап The International 2023 — по его результатам на турнире осталось восемь участников.

Впервые в истории турнира среди финалистов сразу 3 команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.

Решающие матчи пройдут с 27 по 29 октября.

Подробное расписание ближайших матчей:

27 октября:

20.00 — nouns против Gaimin Gladiators (нижняя сетка)

23.00 — BetBoom Team против Virtus.pro (нижняя сетка)

28 октября:

02.00 — Team Spirit против Team Liquid (верхняя сетка)

05.00 — LGD против Azure Ray (верхняя сетка)