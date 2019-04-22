Определились победители украинских отборочных на WCG 2019 по WarCraft III

Ser и Sonik выиграли слоты на европейскую квалификацию World Cyber Games 2019 в дисциплине Warcraft III. Они оказались сильнейшими среди семи участников украинского отборочного этапа.

Для выхода в финал Ser необходимо было выиграть одну игру – в полуфинале он одолел Chiko. Sonik в четвертьфинальном матче выиграл у Foggy, а затем выбил с турнира HoT.

Европейская онлайн-квалификация пройдет с 27 по 28 апреля. Лучшие игроки отправятся на европейский финал, который пройдет в Греции 9 июня. Два победителя лан-части получат квоты на мировой турнир.

Финал World Cyber Games 2019 пройдет с 18 по 21 июля в Китае. Призовой фонд соревнования по Warcraft III составит 40 тысяч долларов. Победитель чемпионата получит 25 тысяч долларов.