Определились победители европейской квалификации на WCG 2019 по Hearthstone

Швед "TechnoGoose" и игрок из Венгрии "Exigo" поучаствуют в основном этапе World Cyber Games 2019 по Hearthstone. В финальной стадии отборочных они заняли первое и второе места, а также заработали 1,5 тысячи долларов и 700 долларов соответственно.

В квалификации также выступал игрок из России "levik". Он занял шестое место в группе со статистикой 3:4 (победы/поражения) и не прошел в основной этап турнира.

Региональные отборочные для Европы провели 11 июня в Греции. Призовой фонд квалификации составил 2,5 тысячи долларов и два слота в основной стадии чемпионата, который пройдет 18–21 июля в Китае. Призовой фонд турнира составит 40 тысяч долларов.