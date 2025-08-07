CyberPRO
OpenAI представили новую версию своей нейросети — GPT-5

OpenAI представила новое поколение нейросети GPT-5.

Компания OpenAI объявила о запуске новой революционной языковой модели GPT-5, способной решать любые существующие математические задачи в текущих бенчмарках. Эта версия значительно превосходит предшественников, включая популярную GPT-4, демонстрируя лучшую точность, скорость вычислений и глубину логического анализа.

Модель теперь позволяет создавать полноценные приложения, веб-сайты и даже игры одним единственным запросом-промптом, заметно упрощая процесс разработки. Она эффективно решает длинные многоступенчатые задачи, задавая уточняющие вопросы и применяя высокоуровневое структурированное мышление. Улучшена работа с текстовыми источниками, существенно снижено количество ошибок («галлюцинаций»), что делает её гораздо надежнее для бизнеса, исследований и разработок программного обеспечения.

Особое внимание уделено совершенствованию навыков программирования — GPT-5 показывает идеальное владение написанием и исправлением исходного кода различных языков программирования. Важнейшей особенностью нового релиза стало отсутствие обязательной подписки — каждый желающий может протестировать и активно использовать новую модель совершенно бесплатно.

