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Сегодня, 18:51

Онлайн Dota 2 достиг почти миллиона игроков — все из-за подарков в честь 10-летия игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

Сундук в честь юбилея игры появился 17 августа и сразу оживил сообщество Dota 2 — отметка одновременного онлайна поднялась до 800 тысяч игроков.

В эту субботу отметка онлайна достигла 837 тысяч игроков и количество продолжает расти.

Relic Sword. Вышла сокровищница к 10-летию Dota 2 — все 13 предметов можно получить в самой игре

Получить юбилейные подарки может каждый желающий — они выдаются бесплатно за каждую победу в обычном или соревновательном матче.

А вот в режиме Turbo прогресс делится пополам, поэтому для получения одного сундука потребуется две победы.

Среди подарков есть курьер, отсылающий к бета-версии игры из 2011 года; вдохновленный аниме «Кровь дракона» облик для Мираны, шейдеры, имитирующие эффекты старого телевизора. Все эти и другие предметы можно будет выиграть 7 сентября.

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