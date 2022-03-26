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Сегодня, 14:52

One Breath Gaming распустил российский состав по Valorant

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
VALORANT.

На своей официальной странице в VK, представители британской киберспортивной организации One Breath Gaming сообщили, что в связи с отмененной VALORANT Regional Leagues 2022, принято решение распустить состав по VALORANT.

В состав по VALORANT входили:

Владислав «minse» Кузьминых

Николай «zeddy» Лапко

Manager: Михаил «simka» Симонов

На данный момент, игроки команды стали свободными агентами.

Информацию на счет команды по League Of Legends организация обещала уточнить позже.

СНГ-лиги LCL Spring 2022 и&nbsp;турнир по&nbsp;Valorant отменены. СНГ-лига LCL Spring 2022 и турнир по Valorant отменены

Источник: https://vk.com/onebreathgaming
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