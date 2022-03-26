One Breath Gaming распустил российский состав по Valorant
На своей официальной странице в VK, представители британской киберспортивной организации One Breath Gaming сообщили, что в связи с отмененной VALORANT Regional Leagues 2022, принято решение распустить состав по VALORANT.
В состав по VALORANT входили:
Владислав «minse» Кузьминых
Николай «zeddy» Лапко
Manager: Михаил «simka» Симонов
На данный момент, игроки команды стали свободными агентами.
Информацию на счет команды по League Of Legends организация обещала уточнить позже.
Источник: https://vk.com/onebreathgaming
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