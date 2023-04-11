Олдскульный шутер Warhammer 40000: Boltgun выйдет 23 мая

Разработчики олдскульного шутера Warhammer 40,000: Boltgun выпустили новый трейлер, где сообщили дату выхода игры.

Игра выйдет 23 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Warhammer 40,000: Boltgun была официально представлена на презентации Warhammer Skulls Showcase в июне 2022 года и ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Warhammer 40,000: Boltgun будет придерживаться традиций старых шутеров. Игрок в роли космодесантника будет постепенно получать все более мощное оружие, чтобы справляться с противниками и различными опасностями, которые будут появляться.