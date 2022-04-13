OG одержали пятую победу подряд на DPC лиге Европы

12 апреля в рамках первого дивизиона DPC лиги прошел матч между коллективами OG и Brame. Встреча закончилась победой OG со счетом 2:0.

Первая карта игры была сыграна за 46 минут, OG победили со счетом 28:10. На второй карте OG уверенно справились с соперником за 21 минуту со счетом 26:10.

Эта победа стала пятой для OG. На данный момент коллектив занимает лидирующую позицию в регионе и уже имеет слот на мейджор.

Матчи первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.