Официальный сайт Rockstar изменили перед выпуском первого трейлера GTA 6

Разработчики серии GTA, студия Rockstar Games, обновили свой сайт в преддверии выхода трейлера GTA 6. Ориентироваться на нем стало проще, информации стало больше, а поиск стал работать лучше.

Но самое интересное новшество заключается в том, что теперь логотип студии эффектно мерцает разными цветами, если навести на него мышь. Кое-кто видит в этом предполагаемую цветовую схему GTA 6. Другие же напоминают, что такой эффект был и на стартовом экране GTA 5, да и на сайте тоже присутствовал.

Первый трейлер новой части ждут уже на TGA 2023, которая начнется 7 декабря.