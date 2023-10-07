Официальный сайт Apple теперь не доступен для россиян

Сегодня официальный сайт Apple закрыл доступ для русских пользователей.

Теперь при переходе в разделы сайта показываются лишь справочные материалы — например, информация о технической поддержке и настройке устройств. Если перейти в магазин, то появляется сообщение, что он закрыт.

Компания перестала обновлять российскую версию сайта в марте 2022-го. Однако до 7 октября на ней можно было узнать информацию об устройствах, актуальных на момент приостановки деятельности Apple в стране.